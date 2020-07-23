مع تصاعد الأزمة الاقتصادية في تركيا… تراجع ثقة المستهلكين مجدداً

أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي اليوم أن مؤشر ثقة المستهلكين الأتراك انخفض إلى 60.9 نقطة خلال تموز الجاري من 62.6 في حزيران الذي سبقه ليزداد هبوطه في المنطقة السلبية.

ويشير مستوى الثقة دون مئة نقطة إلى توقعات متشائمة وهو ما يعبر عن عمق الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها النظام التركي.

ونقلت “رويترز” عن المعهد قوله: إن إجراءات مكافحة انتشار جائحة فيروس كورونا تسببت في شبه توقف للاقتصاد ودفعت ثقة المستهلكين لمستوى قياسي منخفض عند 54.9 نقطة في نيسان الماضي.

وسبق أن تراجعت ثقة المستهلكين الأتراك مراراً قبل أزمة جائحة كورونا نظراً للركود الاقتصادي الذي شهدته تركيا العام الماضي حيث أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي في كانون الأول الماضي تراجع ثقة المستهلكين إلى 58.8 نقطة من 59.9 في تشرين الثاني الماضي وفي أيار 2019 لامس المؤشر 55.3 وهو أدنى مستوى منذ بدء نشر البيانات عام 2004 مع تضرر الاقتصاد بفعل الركود.

ويخيم التشاؤم على ثقة المستهلكين الأتراك بالاقتصاد وقطاعات الأعمال مدفوعة بتراجع مؤشرات اقتصادية وهبوط سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار نتيجة لسياسات نظام الرئيس التركي أردوغان التي أنهكت اقتصاد البلاد.

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