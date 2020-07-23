حراج اللاذقية تخمد الحريق الأصعب لهذا العام في بيت جنارو بالريف الشمالي

اللاذقية _ رشا عيسى

سيطرت فرق الإطفاء التابعة لدائرة الحراج في مديرية زراعة اللاذقية على حريق واسع نشب ليل أمس الأربعاء في منطقة عين الغزال_ بيت جنارو بريف اللاذقية الشمالي بالقرب من الحدود الإدارية مع محافظة إدلب ، حيث تكللت المهمة التي صنفت بالأصعب لهذا العام بالنجاح كون المنطقة ساحة مواجهات مع الجماعات الإرهابية ومنطقة ألغام وفقاُ للمهندس باسم دوبا_ رئيس دائرة حراج اللاذقية .

وقال دوبا في تصربح خاص لـ(تشرين) : تمكنا من إخماد الحريق بسرعة كبيرة بعد التدخل مباشرة إثر اتصال هاتفي وردنا باندلاع النيران في هذه المنطقة الحساسة والتي تخضع لخصوصية شديدة كونها ساحة مواجهات،مضيفاً : كانت الخطورة عالية على العمال والعناصر الذين أكملوا المهمة بنجاح دون أي خسائر بالأرواح ،بينما بلغت المساحة التي التهمتها النيران مابين ١٠ -١٥ دونماً ،بينها ما يقارب عشرة دونمات زراعية في بساتين تفاح ولوزيات مهملة في حين لحقت الأضرار بالسنديانات وعارضات أوراق بالنسبة للأراضي الحراجية .

وأوضح دوبا أنه ساهم بعملية إخماد النيران مابين ٣٠ – ٤٠ عامل إطفاء مع ٤ سيارات إطفاء حيث تمكنوا من محاصرة النيران وإخمادها بعد مايقارب ٧ ساعات من الجهود المتواصلة.

وجدد دوبا التأكيد على الوعي لمواجهة الحرائق كون سببها الأساسي سلوكاً بشرياً إما متعمد أو ناتج عن إهمال ،مناشداً الجميع بضرورة المسارعة والاتصال على الرقم ١٨٨ بمجرد رؤية شرارة النيران لأن سرعة الإبلاغ تعني سرعة التدخل وبالتالي التقليل من الأضرار المادية والبشرية .

وأكد دوبا استمرار دائرة الحراج بالجولات الميدانية لحماية الغابات وقمع المخالفات والتعديات عليها بالتزامن مع الاستنفار الكامل للتصدي للحرائق وفق مضمون خطة الحرائق التي تعمل عليها دائرة الحراج ،وسط تأكيد على الالتزام بتنفيذها و ضمان الجاهزية عبر صيانة دورية للأليات والقيام بدوريات على نقاط الإطفاء المنتشرة في مناطق المحافظة كلها،وكان حريقٌ آخر نشب أمس في حراج بلدة بشيلي بريف منطقة جبلة وتم إخماده مباشرة .

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