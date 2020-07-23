«نيو إيسترن آوت لوك»: «قيصر» يحمي المصالح الأمريكية ويستهدف لقمة عيش السوريين

ترجمة وتحرير: راشيل الذيب

أكد مقال نشره موقع «نيو إيسترن آوت لوك» أن ما يسمى «قانون قيصر»، الذي أوجدته الولايات المتحدة تحت ذريعة «حماية المدنيين» في سورية، بعيد كل البعد عن حماية السوريين, وإن كان يهدف إلى شيء فهو مفاقمة الظروف الاقتصادية التي يعيشها السوريون عبر إلحاق المزيد من التدمير بالاقتصاد السوري وخنقه وجعل إعادة الإعمار وتنمية البلاد أمراً أكثر صعوبة.

ولفت المقال استناداً إلى بيان السياسة العامة لـ«قانون قيصر»، إلى أن الولايات المتحدة تواصل سعيها لـ«إسقاط» الدولة السورية، وهو هدف لطالما سعت إلى تحقيقه منذ بداية الأزمة في سورية، لكن التعاون العسكري بين سورية وروسيا وإيران في محاربة الإرهاب أثبت أنه مفتاح هزيمة التنظيمات الإرهابية التي ترعاها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وبكلمات أخرى: إن هزيمة واشنطن العسكرية في سورية أجبرتها على تحويل تركيزها من التدخل العسكري المباشر ودعم التنظيمات الإرهابية إلى فرض الحصار الاقتصادي.

وقال المقال: في حين أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها فرض إجراءات اقتصادية قسرية على سورية، فإن هذه الإجراءات توسع نطاق استهداف الولايات المتحدة لغير السوريين، أي أصدقاء سورية بما فيهم روسيا والصين وإيران، وتقيد قدرتهم على المساهمة بحرية في إعادة الإعمار الاقتصادي.

وأوضح المقال أن «قيصر» يهدف إلى حرمان السوريين من الوصول إلى إمداداتهم النفطية حيث يشير «القانون» إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيفرض “عقوبات” على أي شخص أجنبي عند قيامه ببيع أو توفير خدمات مهمة أو سلع أو تكنولوجيا أو معلومات أو أي دعم آخر يسهل حفظ أو توسيع الإنتاج المحلي للحكومة السورية من الغاز الطبيعي أو النفط أو المشتقات النفطية.

وأكد المقال أن «قيصر» يعود في جزء منه إلى منع الأشخاص الأجانب من إبرام عقود تتعلق بإعادة الإعمار في المناطق الآمنة التي هي في كنف الحكومة السورية، ومحاولة دفع السوريين إلى “الانتفاض” بوجه حكومتهم, علماً أنه من المؤكد أن الشعب السوري لن يتحرك ضد حكومة كانت مرنة بما يكفي لتحقيق الاستقرار السياسي في أجزاء كبيرة من البلاد.

وأضاف المقال: على الرغم من أن الإجراءات الاقتصادية الأمريكية القسرية لن تنجح أبداً في «إسقاط» الدولة السورية، كما لم تنجح مع إيران وفنزويلا، فإنها من المرجح أن توجد أزمة إنسانية, وهكذا يمكن تأكيد أن «قانون الحماية» المزعوم هذا موجه ضد الشعب السوري مباشرة فهو يهدف إلى نشر الفوضى وتقويض جهود الاستقرار السياسي والاقتصادي التي تبذلها الدولة السورية، وإن كان يحمي شيئاً فهو بلا ريب مصالح الولايات المتحدة.

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