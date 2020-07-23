تراتيل على كف الورق .. في ثقافي الميدان

نجوى صليبه

تحت العنوان ذاته، أقام المركز الثقافي العربي في الميدان أمسية أدبية، بمشاركة عدد من الشعراء والشاعرات، ومما قدّمه الشاعر غدير إسماعيل نقتبس:

في حكمةِ الماء إيجازٌ أفصِّلُهُ

فكلّما حزْتُ علماً فيه

أُغْفِلُهُ

ما أجملَ الجهْلَ!!

جلَّ الجهلُ

بجَّلَهُ

مَنْ أدركَ الجهلَ في أمرٍ سينهَلُهُ

جهلْتُ حبَّكِ

فيما قد سطعْتِ بهِ

فزادني الجهلُ حبَّاً حينَ أجهلُهُ

ومن «آخر تأوهات الغياب» لآيات جوبان، نقتطف:

في البدء

كان الغيب مقطوع الإياب

كنا سنمضي بالهوى خطوَ الشريدِ

إلى تهاليل الجنون مع الرياح

لا لم نكن ندرِ أرض أم سماء

وبعيداً عن تأوهات الغياب تغرد نور الموصلي في حديقة الحب، فتقول:

قد تفتَّح في دمي ورداً

وعرَّش روضةً غنَّاءَ

ملء الصَّدرِ تغمرهُ طيوبا

شكراً لأنَّك مثل كلِّ قصيدة

تأتي فنفرحُ مثلما الأطفال

تسحرنا وريقاتُ الصَّبابةِ

قبل أن تغدو ندوبا

أما ختام الأمسية فكان مع الشاعر إبراهيم منصور، ومن «سرائر العشق»، نبوح:

بوصفهِ قدْ صفتْ نفسي وطابَ فمي

وكمْ أحاكي زهوراً حينَ أحكيهِ

كأنَّ لفظَ اسْمهِ يُعطي محاسنَهُ

منْ كانَ يرقُبُهُ قولاً ويرويهِ

فقلتُ ما جالَ في نفسي لأسمعَهُ

اَلقولُ قولي أنا، والنّطقُ منْ فيهِ!

ت: وائل خليفة

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