أدلة تظهر وصول البشر لأمريكا أقدم مما يُعتقد!

ذكرت دراسة نشرتها مجلة «نيتشر»، أن ثمة أدلة أثرية جديدة من الجبال في وسط المكسيك، ترجح أن البشر وصلوا إلى أمريكا الشمالية قبل 15 ألف عام على الأقل مما يُعتقد سابقاً، حيث كان الرأي السائد هو أن البشر وصلوا من شرق آسيا قبل 15 ألف عام أو 16 ألف عام.. ووفقاً لوكالة (د ب أ)، قام فريق بقيادة سيبريان أرديلين في جامعة «أوتونوموس يونيفرستي أوف زاكاتيكاس» في المكسيك، بالتنقيب في كهف شيكيويت على ارتفاع 2740 متراً فوق مستوى سطح البحر في جبال أستيرو في البلاد، وعثر الباحثون على نحو ألفي أداة حجرية، منها 239 أداة مطمورة في طبقات من الحصى التي يعود تاريخها باستخدام الكربون إلى ما يتراوح بين 25 ألف و32 ألف عام.. وقال عالم الآثار سيبريان أرديلين: إن تاريخ الأدوات يمتد من 31 ألف سنة إلى 12500 سنة، وذلك الموقع قد يكون تم استخدامه كملجأ للحماية من فصول الشتاء قارسة البرودة، وأضاف: إن هذه النتائج تمثل تحولاً في النماذج التي تشكل فهمنا للانتشار الأولي للإنسان الحديث في الأمريكتين. وجاء ذلك الكشف مدعوماً بتحليلات إحصائية لبيانات من مواقع أخرى.

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