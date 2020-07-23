سلاف فواخرجي ترد على منتقدي ملصق «شارع شيكاغو»

بعد أن تم الإعلان عن موعد عرض مسلسل «شارع شيكاغو» الذي يشارك فيه نخبة من نجوم الشاشة السورية، واجهت الفنانة سلاف فواخرجي هجوماً شديداً بسبب ملصق العمل، حيث ظهرت فيه بوضعية عدّها البعض «جريئة» مع الفنان مهيار خضور.. الأمر الذي دفع فواخرجي، للتوضيح عبر صفحتها الخاصة، بأن المشكلة لا تكمن في النقد، فهي تقبل النقد البناء لكن المشكلة في الشتائم اللاذعة التي تلقتها كونها العنصر الأنثوي الوحيد في البوستر. وأعربت فواخرجي عن أسفها لأنّ كل الشعوب تتقدم إلى الأمام إلا المجتمعات الشرقية فهي تقف أو تعود إلى الوراء اجتماعياً.

ونشرت فواخرجي مؤخراً ملصق إعلان المسلسل على حسابها في إنستغرام، وبسبب كم التعليقات والانتقادات، قامت بإلغاء خاصية التعليق على الصورة، وقالت: إن التعليقات المسيئة والوقحة مستفزة.. وهي ناتجة عن نفس غرائزي بشع.

وتساءلت فواخرجي: ما هو الصادم في ملصق إعلان المسلسل ليخصص البعض وقتاً له للتعليق عليه ويلقن الفنانين درساً بالأخلاق والمواعظ. وتابعت: «نفس غرائزي بشع، واستسهال بانتقاء عبارات وأوصاف، تأخذ أصحابها إلى السجن، في حال رفع دعاوى قضائية بكل سهولة».

وأضافت قائلة: «الصورة من وحي قصّة حب، تنتمي لزمن الرومانسيّات الستّيني، لمّا كان عمر الشريف ورشدي أباظة وعبد الحليم حافظ وأحمد رمزي يقفون بالطريقة نفسها و(التقارب) مع فاتن حمامة وشادية وسعاد حسني وماجدة ولبنى عبد العزيز.. فكرة لا تتجاوز هذه البساطة والمقصد».!.

وتدور أحداث «شارع شيكاغو»، حول قصة فتاة دمشقية تهرب برفقة بطل شعبي لتواجه المجتمع والجهات التي تلاحقها في حقبة الستينيات، حيث تلجأ إلى مسرح في شارع شيكاغو الذائع الصيت، والذي كان يمثل وقتها الامتداد الحضاري والمعاصر للمجتمع الدمشقي. وينتهي الصراع بجريمة قتل غامضة تتكشف خيوطها في الوقت الحالي على يد محقق يعثر مصادفة على ملف القضية فتتحول الحقبتان الزمنيتان مرآتين تعكسان قصص الصراع والحب والتضحية والجمال.

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