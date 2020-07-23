الأصابع التركية في الأزمة بين أذربيجان وأرمينيا

تقرير– زكية الخولي

يواصل النظام التركي استغلال مناطق النزاع في العالم لإيجاد موطئ قدم له، لفرض سيطرته وتعزيز هيمنته في محاولة لإعادة ما يسمى “الإمبراطورية العثمانية”، فقد دخل هذا النظام على خط الأزمة القائمة بين أرمينيا وأذربيجان، إثر تجدد الاشتباكات المسلحة عبر الحدود بين البلدين, الأمر الذي يؤكد أن تركيا بعهد أردوغان تسعى لإيجاد نفوذ لها في منطقة آسيا الوسطى.

وبينما تعمل روسيا وإيران على تهدئة الأوضاع بين أرمينيا وأذربيجان سعى أردوغان لتأجيج الصراع بين البلدين, مستغلاً المواجهة القائمة بينهما, بدلاً من دعوة الطرفين إلى ضبط النفس، حيث سارعت أنقرة للوقوف إلى جانب أذربيجان وهددت أرمينيا بما وصفته “بدفع الثمن” جراء الاشتباك الحدودي الذي وقع بينها وبين أذربيجان الأسبوع الماضي.

لقد هدد رئيس النظام التركي رجب أردوغان وأعلى صوته وقال:” أنقرة لن تتردد في التصدي للهجوم على أراضي أذربيجان”، وأن بلاده “ستواصل الوقوف إلى جانب القوات المسلحة الأذرية ضد أرمينيا”.

مدير هيئة الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير صب الزيت على النار أيضاً: وقال: “صناعتنا الدفاعية، بكل خبراتها وتقنياتها وقدراتها، من طائراتنا المسيرة إلى ذخائرنا وصواريخنا وأنظمتنا الحربية الإلكترونية، تحت تصرف أذربيجان دائماً”.

محللون سياسيون رؤوا أن دخول أردوغان على خط هذه الأزمة يأتي في محاولة لإشغال الرأي العام التركي بقضايا خارجية للهروب من المشاكل الداخلية والتخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تركيا، مؤكدين أن أردوغان يستغل الأزمة أيضاً لإزعاج موسكو بشكل مبطن، وهذا واضح من جملة تصريحاته التي يوظفها “للضغط” على روسيا التي يناكفها في عدة ملفات ومصالح معقدة.

خبراء عسكريون قالوا: إن التدخل التركي في الأزمة بين أرمينيا وأذربيجان يعكس دور النظام التركي كنظام معزز للاضطرابات, ووصفوا أردوغان بأنه مدمن على التصعيد وإثارة التوتر واستعراض العضلات، وأن تلويح أنقرة بالعمل العسكري في أكثر من مكان جعلها تبدو صانعة للاضطرابات الإقليمية والأزمات، من أجل تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية.

إن هيمنة الفكر العثماني الاستعماري على سياسة النظام التركي الخارجية أكدت أن هذا النظام له بصمة واضحة في مناطق التوتر بالعالم، فبعد دعمه للإرهاب في سورية وليبيا، إضافة إلى التدخل في شؤون اليونان وقبرص, نجد أردوغان في بؤرة توتر وصراع قائمة في قلب آسيا بين أرمينيا وأذربيجان، ويقوم بتغذية النار بالحطب لزيادة اشتعالها.

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