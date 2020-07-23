«النقل الداخلي» تخدم خطوط الاصطياف في اللاذقية

اللاذقية - آلاء هشام عقدة

قال المهندس طارق عيسى – مدير فرع الشركة العامة للنقل الداخلي في اللاذقية في تصريح لـ«تشرين» : بناء على مطالب المواطنين تمت زيادة عدد الرحلات المسيرة إلى مناطق الاصطياف، وذلك مع انتهاء امتحانات طلاب الشهادات تسهيلاً لانتقال المواطنين بشكل سلس ومريح من وإلى مناطق الاصطياف، من خلال زيادة عدد الباصات المسيرة إلى صلنفة وكسب وزغرين الشاطئ .

وأوضح عيسى أنه تم تخصيص رحلتين إلى صلنفة من الكراج الشرقي يومي الخميس والسبت عند الساعة الثالثة والخامسة ظهراً، وثلاث رحلات يوم الجمعة عند الساعة ٩ صباحاً والساعة الثالثة والخامسة ظهراً، أما العودة فقد تم تحديدها في وقت متأخر نظراً لكون المنطقة منطقة اصطياف ويتأخر المواطنين في العودة إلى منازلهم فحددت مواعيد رحلات العودة الساعة الحادية عشرة والثانية عشرة ليلاً.

وأضاف عيسى: كما تم تخصيص رحلة واحدة يومي الخميس والسبت من كراج الفاروس إلى منطقة كسب عند الساعة ٣ ظهراً، والجمعة رحلتين في التاسعة صباحاً والثالثة ظهراً، لتكون العودة الساعة العاشرة والنصف ليلاً باعتبار أن طريق كسب أطول بقليل من طريق صلنفة.

وتابع عيسى: أما وادي قنديل وزغرين فستنطلق ثلاث رحلات يومي الخميس والسبت من كراج الفاروس الساعة الواحدة والثالثة والخامسة ظهراً، إضافة لتخديم الشاطئ الأزرق بشكل يومي من موقف الشاطئ عند مديرية المالية بمعدل ٣ باصات من دون توقف قابلة للزيادة حسب الضغط والازدحام على الخط, إضافة لتخديم الخطوط اليومية للشركة.

وأكد عيسى استمرار عمليات تعقيم الباصات بشكل يومي قبل انطلاقها من كراج الشركة في مدينة اللاذقية.

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