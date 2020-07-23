درعا تستجر 8 ملايين م3 من مياه سدود القنيطرة لاستكمال ري المحاصيل الزراعية

درعا - وليد الزعبي

بدأت محافظة درعا باستجرار مياه الري من سدود محافظة القنيطرة الفائضة عن حاجتها من أجل استكمال ري المحاصيل الصيفية المقررة في الخطة الإنتاجية الزراعية.

وأوضح المهندس محمد منير العودة- مدير الموارد المائية في درعا أن الهيئة العامة للموارد المائية وافقت على استجرار المياه من سدود القنيطرة إلى سدود درعا بالتنسيق مابين مديريتي الموارد المائية في المحافظتين، وذلك بواقع 8 ملايين متر مكعب من سدي« كودنا والمنطرة» في القنيطرة إلى سدي «غدير البستان وعابدين» في درعا بهدف استكمال الموسم الزراعي, وخاصة في منطقة نوى على شبكة ري سد غدير البستان وقناة الجر والمقدرة مساحتها بحوالي 850 هكتاراً من الأراضي المزروعة بالمحاصيل الصيفية المختلفة وحوالي 360 هكتاراً من المحاصيل الشتوية، لافتاً إلى أن ذلك يأتي في إطار الجهود المبذولة لدعم الفلاحين في ري مزروعاتهم, واستكمال إنتاج محاصيلهم الزراعية لهذا الموسم, والتي ستنعكس إيجاباً في تغطية حاجة السوق المحلية في المحافظات الجنوبية بما فيها العاصمة من الخضراوات بأنواعها المختلفة.

وبين العودة أن الكوادر الفنية في المديرية تتابع الإجراءات اللازمة لإيصال وتخزين كميات المياه المستجرة في سدي غدير البستان وعابدين وتوزيعها إلى أراضي المزارعين بشكل عادل ومنتظم على أمل تعاون الجمعيات الفلاحية والمزارعين بالحفاظ على المياه ومنع هدرها، وخاصةً أن تأمين المياه من شبكات الري الحكومية يوفر على الفلاحين نفقات ري باهظة كانوا سيتحملونها نتيجة الاعتماد على الآبار الخاصة وما تحتاجه من محروقات مكلفة جداً.

وبالنسبة لجفاف بحيرات« المزيريب وزيزون والعجمي» وبعض الينابيع مؤخراً، أوضح مدير الموارد أن هذا الأمر أصبح يتكرر سنوياً مع قدوم أشهر التحاريق في فصل الصيف (تموز – آب – أيلول), ونتيجة لوجود عدد كبير من الآبار المخالفة التي حفرت خلال سنوات الحرب في محيط تلك البحيرات والينابيع.

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