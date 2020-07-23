«الزراعة»: الأحوال الجوية وراء تدني إنتاجية موسم الزيتون

إشارة إلى ما ورد في موقع جريدتكم الإلكتروني تاريخ 7/7/2020 و9/7/2020 تحت عنون (دودة ثمار الزيتون تهدد المحصول.. والمتوقع /9/ آلاف طن من الإنتاج) و(زيتون اللاذقية بمواجهة آفتي ذبابة الثمار والعفن)…

نبين مايلي:

إن الموسم الحالي للزيتون يعدّ موسم معاومة، ومن المتوقع أن يتدنى الإنتاج مقارنة بالموسم السابق، وخلال مرحلة الإزهار مرّت فترة من (سوء الأحوال الجوية، ارتفاع درجات الحرارة، موجات من الهواء الحار، تفاوت درجات الحرارة بين الليل والنهار)، التي أدت إلى تساقط كم كبير من الأزهار، إضافة إلى تساقط الأمطار في الساحل السوري خلال شهري أيار وحزيران.

وتقوم مديريات الزراعة في جميع المحافظات بتوزيع مواد للمكافحة الخاصة بذبابة ثمار الزيتون مجاناً على الفلاحين، إضافة إلى المصائد الفرمونية والجاذبات الجنسية، كما تقدم الدعم الفني لهم.

وفي المواسم السابقة ظهرت إصابات فطرية بمرض «درع الزيتون» في الساحل نتيجة توفر الظروف الملائمة لانتشاره، وتم تدريب الفنيين في الوحدات الإرشادية على إدارة هذا المرض ومتابعته.

مدير المكتب الصحفي

في وزارة الزراعة

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