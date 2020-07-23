السويداء - طلال الكفيري

لا تزال الشكاوى بشأن نوعية الرغيف المنتج من الأفران الخاصة، وخاصة فرن خلخلة وفرن شهبا الخاص إضافة لمخبز شهبا الآلي، مستمرة من قبل أهالي منطقة اللوا ومدينة شهبا.

إذ أشار عدد من المواطنين إلى أن صناعة الرغيف- وللأسف الشديد- مازالت دون المستوى المطلوب، والتحسن الذي يطرأ على الرغيف في بعض الأحيان يكون آنياً وسرعان ما يتبخر، فمثلاً الخبز الذي يصلهم من فرن خلخلة يفتقد إلى الوزن النظامي البالغ ١٨٠٠ غرام ،إضافة لتميزه بسمة التعجن، بينما الخبز المنتج من مخبز شهبا, فيأتيهم متشحاً في كثير من الأحيان بالسواد وأحياناً تصدر منه رائحة عفن.

من جانبه مدير فرع المؤسسة السورية للمخابز في السويداء – علاء مهنا قال: إن تردي نوعية الرغيف الذي يصل إلى المواطنين، مرده إلى قيام المعتمدين بنقل مئات الربطات ضمن سياراتهم، وبالتالي تكديسها فوق بعضها أثناء نقلها من المخابز إلى المواطنين من جراء خلو سياراتهم من صناديق بلاستيكية, الأمر الذي ساهم في تردي نوعية الرغيف مع العلم أن هناك تعليمات مشددة من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بشأن إلزام المعتمدين بنقل مادة الخبز ضمن صناديق بلاستيكية ، ومازاد «الطين بلة »هو إبقائها مجمعة بعد وصولها إلى محال بيع الخبز لخلو معظم هذه المحال من رفوف لوضع الخبز عليها، مضيفاً أن المعتمد وقبل نقله الخبز من المخبز يقوم رئيس الوردية بتوقيعه على السجل الخاص باستجرار الخبز أنه مقبول أو غير مقبول.

وأضاف مهنا: نعاني خاصة بمخبز شهبا الآلي إضافة لما ذكر من مشاكل فنية بأحد خطوط الإنتاج، وحالياً نقوم بمعالجتها بشكل تدريجي وخلال أيام سيتحسن واقع الخبز .

رئيسة دائرة حماية المستهلك بالسويداء تكليفاً – رشا رحروح قالت: إن الدائرة نظمت خلال هذا الشهر عدداً من الضبوط التموينية بحق عدد من الأفران الخاصة والمخابز الآلية،وذلك نتيجة إنتاج خبز سيئ، إضافة لوجود نقص بأوزان الربطات خاصة المنتجة من الأفران الخاصة.

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