(السورية للتجارة) في الحسكة تبيع بالتقسيط

الحسكة ــ خليل إقطيني

بدأ فرع المؤسسة السورية للتجارة في الحسكة البيع بالتقسيط للعاملين في الجهات العامة في المحافظة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تنفيذاً لقرار الإدارة العامة للمؤسسة بهذا الخصوص الصادر بتاريخ 21/7/2020.

وذكر مدير الفرع -عمر حمو لـ«تشرين» أن الشريحة المستهدفة بهذا القرار, والتي تستطيع الاستفادة منه هي العاملون الدائمون والعاملون بموجب عقود سنوية للعاملين غير المنتهية عقودهم خلال فترة التقسيط, والمواد المعروضة للتقسيط هي المواد كلّها الموجودة لدى المؤسسة، بسقف(150) ألف ليرة لكل عامل من دون فوائد، يتم تسديدها خلال 12 شهراً اعتباراً من الشهر الذي يلي محضر الاستلام والبيع بالتقسيط مستمر حتى التاسع عشر من شهر آب القادم.

وأوضح حمو أن الجهات العامة ترسل قوائم بأسماء العاملين الدائمين والعاملين بموجب عقود سنوية للعاملين غير المنتهية عقودهم خلال فترة التقسيط والراغبين بالتقسيط مع الرقم الوطني لكل عامل مع تعهد من محاسب الإدارة وآمر الصرف بتسديد الأقساط في مواعيدها وعلى مسؤوليتهما, مبيناً أن التعليمات الصادرة عن الإدارة العامة للمؤسسة استثنت من الاستفادة من هذا القرار الجهات العامة التي عليها ذمم تقسيط سابقة للفروع، ويمكن لهذه الجهات الاستفادة من هذا القرار إذا بادرت إلى تسديد الذمم المالية المترتبة عليها.

وأشار حمو إلى وجود طريقة أخرى للبيع بالتقسيط تقوم بتطبيقها «السورية للتجارة», وهي البيع بالتقسيط على حساب الغير وهذه الطريقة تحتاج كفيلين للمستفيد، مؤكداً أن جهوداً كبيرة تبذل حالياً من قبل محافظ الحسكة والمدير العام للمؤسسة ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لنقل كميات كبيرة من المواد الغذائية, ولاسيما السكر والشاي وغيرهما من مستودعات المؤسسة في العاصمة دمشق إلى فرع الحسكة من أجل طرحها للبيع للمواطنين خلال الفترة القادمة بأسعار منافسة لمثيلاتها في الأسواق المحلية, وبفارق كبير من الممكن أن يصل إلى 40 بالمئة لبعض المواد.

وأضاف أن فرع «السورية للتجارة» في الحسكة يقوم حالياً بطرح الخبز للمواطنين في الصالات ومنافذ البيع التابعة له، مساهمة من الفرع بتوفير هذه المادة الغذائية الأساسية للمواطنين في مناطق إقامتهم بأيسر السبل وبالسعر التمويني المحدد، كما يواصل الفرع توزيع أسطوانات الغاز المنزلي على المواطنين مرة في الأسبوع بسعر 2200 ليرة لكل أسطوانة.

وتتوفر في كل الصالات ومنافذ البيع التابعة لفرع «السورية للتجارة» في مدينتي الحسكة و القامشلي تشكيلة واسعة من المواد المتنوعة الغذائية وغير الغذائية والمعمرة بجودة عالية وبأسعار منافسة.

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