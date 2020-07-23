أوغلو يهدد أردوغان

شوكت أبو فخر

حلقة جديدة من حلقات التوتر تعصف بين رئيس النظام التركي رجب أردوغان من جهة ورئيس وزرائه الأسبق داوود أوغلو من جهة ثانية.

الجديد في الموضوع أن داوود أوغلو هدد بقلب الطاولة على أردوغان في حال استمرار الأخير بالإجراءات الرامية إلى منع حزب المستقبل الذي شكله بعد انشقاقه عن صديق الأمس من خوض الانتخابات القادمة وبالتالي الوصول إلى البرلمان.

لقد اعتاد الأتراك ومعهم العالم على مسلسلات الفضائح التركية، ومن خلال ذلك أيقن الأتراك ماهية النظام الذي يحكمهم وسياسته وممارساته، وتضييق الخناق على كل من لم يسر وفق النهم والرؤية الأردوغانية.

لقد هدد داوود أوغلو بوضوح وقال: “إذا أقدمت السلطة الحاكمة على عرقلة دخول حزب المستقبل إلى الانتخابات القادمة فإنني سأدعو جميع المدن التركية للانتفاضة ضد ممارسات أردوغان ولن يكون حينها بمقدور أحد الحيلولة دون ذلك”.

ويسعى “العدالة والتنمية” الحاكم و”الحركة القومية” إلى فرض تعديلات تخص قانون الأحزاب السياسية والانتخابات بهدف منع الأحزاب الجديدة التي انشق أعضاؤها عن الحزب الحاكم من المشاركة في الانتخابات المقبلة.

وتعليقاً على هذا اعتبر داوود أوغلو أن غرض تلك التعديلات “عرقلة الإرادة الشعبية” في الانتخابات المقبلة متحدياً أردوغان بالقول: “حزب المستقبل سيخوض غمار الانتخابات من دون حاجة إلى أحد من الأحزاب ولن يستطيع أحد منع ذلك بتاتاً”.

وكان داوود أوغلو استقال في أيلول الماضي من “العدالة والتنمية” الحاكم، مشيراً إلى أنه لن يكون هناك شيء في تركيا اسمه حزب “العدالة والتنمية” في المستقبل، وأضاف: “لا أعتقد أن هذا الهيكل الاستبدادي الموجود بتركيا سيبقى”..

وأوضح داوود أوغلو أن تركيا أصبحت تعاني مؤخراً من مشاكل في الحريات، وتعاني أيضاً من مشاكل حول العدالة، وقال: خرجت العصابات من السجون وبقي الصحفيون داخلها (في إشارة إلى الإفراج عن سجناء خطرين ومتزعمي مافيا بموجب قانون العفو عن السجناء الذي أقره برلمان أردوغان بطلب من الحكومة في نيسان الماضي بذريعة تدابير مواجهة فيروس كورونا, لكنه مع ذلك استثنى الصحافيين والسجناء السياسيين ومعارضي أردوغان من العفو).

اليوم بات داوود أوغلو وغيره من السياسيين الأتراك الآخرين من أمثال علي بابا جان وإمام أوغلو أسماء يحسب لها حساب على الساحة التركية ولدى هؤلاء الوقت الكافي لتوسيع قاعدتهم الشعبية بحلول عام 2023، موعد الانتخابات الرئاسية في تركيا، لكن رهان هؤلاء قد يكون على موعد أقرب، والوصول إلى الرئاسة من دون “عدالة وتنمية” ومن دون أردوغان.

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