وزارة الزراعة تعلن عن إجراء اختبار للتعاقد مع 1221 عاملاً من الفئتين الرابعة والخامسة بعقود سنوية مؤقتة

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الخميس 2 ذو الحجة 1441 الموافق لـ 23 تموز 2020
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شريط الأخبار
قمة جديدة من الانقسام.. (الأوروبي) يخفق بلملمة شتاته
تحديات مصرية
الاحتلال يقتحم مؤسسات ثقافية في القدس
طيران العدو الإسرائيلي يجدد خرقه الأجواء اللبنانية
خمسة شهداء وعدد من الجرحى بتفجير سيارة مفخخة في رأس العين بريف الحسكة
بكين: إغلاق القنصلية الصينية في هيوستن استفزاز سياسي ينتهك القانون الدولي
الاحتلال يعتقل 13 فلسطينياً
إلى متى استمرار المتاجرة بالمياه المعبأة ..؟
إغلاق جميع صالات المناسبات بدءاً من يوم غد الجمعة في سياق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار وباء كورونا
الاحتلال يجرف أراضي الفلسطينيين
موقع سلوفاكي يسلط الضوء على دعم النظام التركي الإرهاب في سورية
طهران: من حقنا الرد على الهجمات السيبرانية
بايدن: ترامب أول رئيس أمريكي عنصري
بروز ظاهرة الغش في الألبان والأجبان بعد ارتفاع أسعارها
الجيش الليبي يسقط طائرة للنظام التركي غرب سرت