آخر تحديث: 2020-07-23 13:13:44
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وزارة الزراعة تعلن عن إجراء اختبار للتعاقد مع 1221 عاملاً من الفئتين الرابعة والخامسة بعقود سنوية مؤقتة

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