قمة جديدة من الانقسام.. (الأوروبي) يخفق بلملمة شتاته

رشا عيسى

رغم تحولها إلى أطول قمة في تاريخ الاتحاد الأوروبي أخفق القادة الأوروبيون بلملمة شتاتهم بل ازداد انقسامهم أكثر في بروكسل وعلى مدار أربعة أيام لم يتمكنوا من الوصول إلى رؤية مشتركة لإنعاش اقتصادهم المتهالك بفعل جائحة كورونا وما خلفته من انشقاق كبير في الصف الأوروبي حيث باتت “قيم” الاتحاد مجرد شعارات بعد أن انزوت كل دولة ضمن حدودها التي من المفترض أنها تلاشت مع قيام الاتحاد.

القمة الأطول في تاريخ الاتحاد أبقت على العثرات قائمة رغم أن الاجتماعات الثنائية بقيت مستمرة حتى مطلع الصباح في كل يوم من أيام القمة المتواصلة بغية تقريب وجهات النظر بالنسبة للخلاف الأساسي والذي يدور حول المبلغ المخصص للدول الأكثر تضرراً من الفيروس وآلية الحزمات الاقتصادية وطريقة توزيعها إن كانت على شكل هبات أو قروض بينما شبح التقسيم يطغى بين الشمال والجنوب والدول القوية والضعيفة في مشهد من التوترات بين القادة الأوربيين لم يسبق أن وصلوا إليه.

الخطة تهدف لتمويل قرض مشترك من الاتحاد الأوروبي لتقديم الإعانات للدول الأعضاء, والمطالب تدور حول حزمة مساعدات تصل إلى 500 مليار دولار وهو ما تسعى له الدول المتضررة من الفيروس ومنها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا بينما تعارض ذلك الدول الأخرى وهي هولندا والسويد والدانمارك والنمسا والتي باتت معروفة (بالمقتصدة) وبعد مفاوضات شاقة توصلت الأطراف إلى حل وسط أو تسوية لم يتأكد بعد مدى الالتزام بها.

وتضمنت الصيغة النهائية لحزمة التعافي الاقتصادي منحاً بقيمة 390 مليار يورو، وقروضاً قيمتها 360 مليار يورو. ويمثل هذا المقترح تغييراً من منح قيمتها 500 مليار يورو، وقروض بقيمة 250 مليار يورو، اقترحتها أصلاً المفوضية الأوروبية.

وسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من أجل عدم خفض حصة الإعانات إلى ما دون 400 مليار يورو، وعلى عكسهما، لا ترغب الدول (المقتصدة) وهي المعارضة في أن تتجاوز قيمة الإعانات 350 مليار يورو.

ولإبرام الاتفاق، تعين على القادة تقديم تنازلات صعبة بشأن تكوين صندوق التعافي الاقتصادي، وإقرار آلية تربط الوصول لتلك الأموال بالامتثال لسيادة القانون

ومع ذلك بقي الانقسام حاضراً إزاء الخطة التي تحتاج إجماعاً لإقرارها وماكرون كان حاداً جداً في التعامل مع الدول المقتصدة مؤكداً أن “الأهم الطموح الأوروبي وبقاء أوروبا موحدة” وهو حلم يبدو أنه لن يدوم طويلاً.

لم تقتنع دول الشمال بمشاركتها بهذه المبالغ دعماً لدول الجنوب التي أنهكها فيروس كورونا المستجد, ما فرض انقساماً إضافياً على دول الاتحاد التي نجح الوباء بشطرها إلى شمالية وجنوبية بخطين اقتصاديين متضاربين وقرارين سياسيين متعاكسين ما أعطى مفهوماً جديداً بأن أوروبا غير موحدة بل متجزئة أكثر من المتوقع.

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