معلول: صلاح أفضل لاعب في تاريخ الكرة العربية

يعتقد المدير الفني لمنتخب سورية، التونسي نبيل معلول، أن النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنكليزي، هو أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم العربية.

وقال معلول في تصريحات تلفزيونية، أمس : محمد صلاح أفضل لاعب عربي في التاريخ، ما قام به لم يفعله أي لاعب عربي من قبل، مضيفاً: هناك أكثر من لاعب عربي مميز، ولكن ما يفعله محمد صلاح هو شيء خرافي، أن تفوز بدوري أبطال أوروبا، والدوري الإنكليزي، وهداف البريميرليغ، في موسمين متتاليين، فهذا شيء كبير.

وأنهى معلول تصريحاته قائلاً: العالم كله الآن يتحدث عن محمد صلاح، وعن كرة القدم العربية، هو اللاعب الأفضل في تاريخ العرب، مع الاحترام للنجوم الآخرين.

وجاءت تصريحات مدرب منتخب تونس والترجي التونسي السابق، بعد ساعات قليلة من تتويج ليفربول، بلقب الدوري الإنكليزي للمرة الأولى منذ عام 1990.

وساهم صلاح بشكل كبير في هذا إحراز هذا التتويج، بتسجيله 19 هدفاً.

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