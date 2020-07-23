بايدن: ترامب أول رئيس أمريكي عنصري

اعتبر جو بايدن المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الامريكية المقبل أن دونالد ترامب أول عنصري يصبح رئيساً للولايات المتحدة التي تميزت إداراتها المتعاقبة بسجل قاتم من التمييز والعنصرية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بايدن قوله: “إنه لأمر مقزز للغاية أن ترامب يتعامل مع الناس على أساس لون بشرتهم وأصلهم القومي ومن أين جاؤوا”.

وأضاف “لم يفعل أي رئيس يشغل المنصب هذا قط ولم يفعل هذا أي رئيس جمهوري ولم يفعله رئيس ديمقراطي.. لدينا عنصريون وهم موجودون وسعوا لأن يكون لديهم رئيس منتخب وهو أول من قام بذلك”.

وردت كاترينا بيرسون وهي من كبار مستشاري حملة ترامب على تصريحات بايدن بالقول إنها “إهانة لذكاء الناخبين السود”.

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