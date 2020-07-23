موقع سلوفاكي يسلط الضوء على دعم النظام التركي الإرهاب في سورية

أكد موقع بانتيون السلوفاكي أن النظام التركي يدعم الإرهابيين في سورية وأن وجود قواته غير الشرعي ضمن الأراضي السورية يأتي في هذا الإطار.

وأوضح الموقع أن التعزيزات المتواصلة لقوات الاحتلال التركي في الأراضي السورية هدفها حماية التنظيمات الإرهابية والجماعات المتطرفة وتقديم المزيد من الدعم لها ولا سيما في إدلب.

وأشار الموقع إلى أن الولايات المتحدة التي تدعي محاربة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان لم تفكر بفرض عقوبات على النظام التركي بسبب دعمه الإرهاب في سورية أو لقيامه بتصعيد الوضع في ليبيا أو لخرقه سيادة العراق أو بسبب ممارساته القمعية داخل تركيا.

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