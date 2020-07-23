1059 وفاة وأكثر من 60 ألف إصابة جديدة بكورونا في أمريكا

سجلت الولايات المتحدة لليوم التاسع على التوالي أكثر من 60 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وأظهرت بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية التي تعد مرجعاً في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن الجائحة أن إجمالي الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة ارتفع إلى أكثر من 9ر3 ملايين إصابة بينها 63967 سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفقا للجامعة تسبب الفيروس بوفاة 1059 شخصاً خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات في هذا البلد إلى 142942

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