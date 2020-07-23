آخر تحديث: 2020-07-23 10:51:23
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1059 وفاة وأكثر من 60 ألف إصابة جديدة بكورونا في أمريكا

التصنيفات: آخر الأخبار,الصحة,منوعات

سجلت الولايات المتحدة لليوم التاسع على التوالي أكثر من 60 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وأظهرت بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية التي تعد مرجعاً في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن الجائحة أن إجمالي الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة ارتفع إلى أكثر من 9ر3 ملايين إصابة بينها 63967 سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفقا للجامعة تسبب الفيروس بوفاة 1059 شخصاً خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات في هذا البلد إلى 142942

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التصنيفات: آخر الأخبار,الصحة,منوعات

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