آخر تحديث: 2020-07-23 10:51:23
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مصدر عسكري: ستقوم بعض وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري اليوم 2020/7/23 بتفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في منطقة التنايا بريف دمشق من الساعة 11.00 وحتى الساعة 14.00

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التصنيفات: آخر الأخبار

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