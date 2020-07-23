مصدر عسكري: ستقوم بعض وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري اليوم 2020/7/23 بتفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في منطقة التنايا بريف دمشق من الساعة 11.00 وحتى الساعة 14.00

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الخميس 2 ذو الحجة 1441 الموافق لـ 23 تموز 2020
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الاحتلال يجرف أراضي الفلسطينيين
موقع سلوفاكي يسلط الضوء على دعم النظام التركي الإرهاب في سورية
طهران: من حقنا الرد على الهجمات السيبرانية
بايدن: ترامب أول رئيس أمريكي عنصري
الجيش الليبي يسقط طائرة للنظام التركي غرب سرت
"وول ستريت جورنال": أغلبية الأمريكيين يعتبرون الولايات المتحدة عنصرية
حزب البعث العربي التقدمي في الأردن يجدد إدانته للاعتداءات الإسرائيلية على سورية
طيران العدوان السعودي يشن سلسلة غارات على اليمن
الخارجية الصينية: سفارتنا في واشنطن تلقت تهديدات
منظمة ألمانية تدعو لوقف توريد الأسلحة الألمانية إلى الشرطة الأميركية
الجهات المختصة في حمص تضبط أسلحة وذخائر معدة للتهريب إلى المجموعات الإرهابية بريف إدلب
استشهاد امرأة وإصابة مدنيين باقتتال مرتزقة أردوغان فيما بينهم في عفرين
77 خرقاً جديداً للعدوان السعودي في الحديدة
تحذير من موجة نزوح جديدة جراء كورونا في اليمن
موسكو: سنلجأ لمنظمات دولية بعد اعتداء الشرطة الأمريكية على صحفيين روس