أكثر من أربعة ملايين إصابة بكورونا في أميركا اللاتينية والكاريبي

تخطى عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي عتبة الأربعة ملايين مصاب أكثر من نصفهم في البرازيل حيث حصد الوباء لغاية اليوم أرواح أكثر من 80 ألف شخص.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية إنه استناداً إلى مصادر رسمية سجل في أميركا اللاتينيّة ومنطقة البحر الكاريبي منذ بداية تفشي الوباء ما مجموعه 4040925 إصابة بالفيروس بينها 172886 حالة وفاة.

وسجلت البرازيل لوحدها 2ر2 مليون إصابة وهي ثاني أكثر الدول تضررا بالوباء في العالم بعد الولايات المتحدة.

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