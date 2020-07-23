تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بامتداد مرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.

ويتوقع اليوم أن يكون الجو صحواً وحاراً نسبياً وسديمياً حاراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية والرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتميل درجات الحرارة غداً للانخفاض قليلاً مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية ويستمر الجو صحواً وحاراً نسبياً وسديمياً حاراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام:

الخميس الجمعة السبت دمشق 39 /21 37 /20 38 /21 القنيطرة 32 /18 30 /17 31 /17 درعا 36 /20 35 /20 35 /21 السويداء 33 /18 31 /18 32 /19 حمص 35 /22 33 /22 33 /22 حماة 40 /23 39 /23 38 /24 الحسكة 44 /26 45 /25 43 /24 اللاذقية 32 /23 32 /23 31 /22 طرطوس 32 /24 31 /23 31 /24 حلب 40 /23 39 /23 38 /22 إدلب 35 /21 34 /22 33 /21 دير الزور 44 /28 45 /27 44 /28 الرقة 42 /27 43 /26 41 /27

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