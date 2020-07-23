الجيش الليبي يسقط طائرة للنظام التركي غرب سرت

أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر أن الدفاعات الجوية التابعة له أسقطت طائرة مسيرة للنظام التركي حاولت استهداف مواقعه في مدينة سرت.

وقال محمود المرغني الضابط في سلاح الدفاع الجوي التابع للجيش وفق وسائل إعلام ليبية: “إن تركيا حركت فجر اليوم طائرة مسيرة من إحدى قواعدها في مصراته نحو مدينة سرت لاستهداف مواقع للجيش الليبي غير أن وسائط الدفاع الجوي استهدفت الطائرة قبل وصولها لأي موقع وتم إسقاطها قرب الساحل الغربي لمدينة سرت”

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