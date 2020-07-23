دمشق - زهير المحمد

عند تجوالك في الأسواق تجد أصنافاً كثيرة وعديدة من الألبان والأجبان، والتي لا يعرف مصدرها ولا إذا كانت مطابقة للشروط الصحية ولا كيفية إعدادها هذا ناهيك عن وجود فرق كبير بالأسعار من سوق لآخر ومن محل لآخر، الأمر الذي جعل المواطن في شك مستمر في نوعيتها ومدى صلاحيتها للاستهلاك.

المواطن حسان يقول : أدى الارتفاع غير المسبوق في أسعار الألبان ومشتقاتها إلى بروز ظاهرة الغش، مطالباً بضرورة إلزام المنتجين للألبان والأجبان بوضع لصاقة على المنتجات تحدد فيه المواد الأولية للمنتج ونسبة الكميات الممزوجة فيه ومدى سلامتها صحياً حتى يحصل عليها المواطن وهو مرتاح ومطمئن على صحته. بدورها المواطنة فاتن تقول : هناك الكثير من المعامل سواء في المدن أو في الأرياف، والتي تقوم بتصنيع الألبان والأجبان وبكميات كبيرة يتم توزيعها على المحال ، ولكن المشكلة بأنها غير موثوقة سواء من ناحية النظافة أو مطابقتها للمواصفات، وهذا ما دفع الكثير من الأسر لتصنيع الألبان والأجبان في منازلهم حفاظاً على صحتهم وصحة أبنائهم.

من جهته يشير المواطن إبراهيم إلى وجود اختلاف في سعر الألبان ومشتقاتها، بين محل وآخر من دون وجود أي رقابة على الأسعار فهناك محال تبيع كيلو اللبن بسعر900 ليرة، ومحال أخرى بسعر 700 ليرة، في حين يبدأ سعر كيلو الجبن في تلك المحال من 3500 ليرة ومافوق، مطالباً بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق ووضع تسعيرة مناسبة لتلك المواد ومعاقبة المخالفين.

بدوره أكد بسام شاكر _معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ريف دمشق ل(تشرين) أنه من المفترض أن يكون لكل مادة في الأسواق بطاقة بيان يدون عليها مانسبة الدسم في المادة هل هي كاملة الدسم أم متوسطة الدسم أم خالية من الدسم، فمن المفترض أن يكون هناك دسم حيواني بالإضافة الى الاهتمام بطريقة عرض المادة لكونها مادة تؤكل من دون طهو لذلك من المفترض أن تكون معروضة بشكل مغطى .

وأضاف شاكر : تم خلال الفترة الماضية سحب العديد من العينات المخالفة منها كإضافة النشاء إلى بعضها حتى تعطيها القوام كما تمت مخالفة كل من يقوم بإضافة حليب البودرة أو الزبدة النباتية إلى مادة الألبان بديلاً عن الحليب السائل للتخفيف من الأعباء المادية على منتجي الألبان، بالإضافة إلى بعض المخالفات الجرثومية التي تم لحظها في بعض المحال، ولكنها قليلة جداً وقد تم منذ بداية العام إلى الآن تسجيل 40ضبطاً لعينات عشوائية سحبت من الأسواق، بالإضافة إلى 15ضبطاً لضبوط عدلية نظمت لوجود غش في المواد الأولية الداخلة في عملية التصنيع وهي غير صالحة للاستهلاك البشري .

وفيما يخص زيادة الأسعار أكد شاكر أن هناك دوريات يومية تتابع الأسعار في الأسواق، ولاتسمح بزيادة الأسعار عن السعر المحدد بالنشرة التي تصدر عن المديرية.

طباعة