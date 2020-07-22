طيران العدوان السعودي يشن سلسلة غارات على اليمن

شن طيران العدوان السعودي اليوم سلسلة غارات على عدد من المحافظات اليمنية ما خلف أضراراً بالممتلكات العامة والخاصة.

وذكر موقع المسيرة نت اليمني أن طيران العدوان السعودي شن أربع غارات على مديرية صرواح بمحافظة مأرب كما شن ثلاث غارات على مديرية باقم وغارة على طخية بمديرية مجز في صعدة وغارتين على منطقة المزرق بمديرية حرض في حجة مخلفاً بغاراته أضراراً بالممتلكات العامة والخاصة إلى ذلك استهدفت مرتزقة العدوان السعودي قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية بقصف صاروخي ومدفعي.

وكانت ارتكبت قوى العدوان السعودي 77 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية كما أصيبت طفلة يمنية بجروح يوم أمس إثر قصف مدفعي لقوى العدوان السعودي على شارع زايد بمحافظة الحديدة غرب اليمن.

طباعة