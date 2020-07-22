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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الأربعاء 2 ذو الحجة 1441 الموافق لـ 22 تموز 2020
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شريط الأخبار
"وول ستريت جورنال": أغلبية الأمريكيين يعتبرون الولايات المتحدة عنصرية
حزب البعث العربي التقدمي في الأردن يجدد إدانته للاعتداءات الإسرائيلية على سورية
طيران العدوان السعودي يشن سلسلة غارات على اليمن
الخارجية الصينية: سفارتنا في واشنطن تلقت تهديدات
منظمة ألمانية تدعو لوقف توريد الأسلحة الألمانية إلى الشرطة الأميركية
الجهات المختصة في حمص تضبط أسلحة وذخائر معدة للتهريب إلى المجموعات الإرهابية بريف إدلب
استشهاد امرأة وإصابة مدنيين باقتتال مرتزقة أردوغان فيما بينهم في عفرين
موسكو: سنلجأ لمنظمات دولية بعد اعتداء الشرطة الأمريكية على صحفيين روس
قوات الاحتلال تعتقل فلسطينياً في القدس المحتلة
القبض على خلية إرهابية في تونس
لافروف: لا حل لأزمات الشرق الأوسط إلا بالطرق السياسية
"الآغا العثماني" وأهداف تدخله في ليبيا
فلسطين متأصلة في الذاكرة والوجدان رغم محاولات طمس الحقائق
النظام القطري والمهمة القذرة في "سد النهضة " لضرب مصر
وزارة الصحة: وفاة حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 32