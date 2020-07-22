أكثر من 15 مليون مصاب حول العالم بفيروس كورونا

تسبب فيروس كورونا المستجد بإصابة أكثر من 15 مليون شخص منذ ظهوره في كانون الأول الماضي.

وذكر موقع “وورلد ميتر” المتتبع لتطورات الفيروس حول العالم أنه تم تسجيل 15 مليوناً و235 ألفاً و272 إصابة بينما قضى الفيروس على حياة 622 ألفاً و580 شخصاً في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشيه.

وأوضح الموقع أنه تم تسجيل 35795 إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية بينما بلغ عدد الوفيات 4076 حالة جديدة، مشيراً إلى أن 9 ملايين و199 ألفاً و960 شخصاً تعافوا من المرض.

ولا تعكس هذه الأرقام إلا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات إذ إن دولا عدة لا تجري فحوصاً إلا للحالات الأكثر خطورة بينما تعطى دول أخرى أولوية في إجراء الفحوص لتتبع مخالطي المصابين.

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