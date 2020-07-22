اللجنة الأولمبية الدولية تعلن تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 بسبب كورونا

قررت اللجنة الأولمبية الدولية والحكومة اليابانية تأجيل منافسات أولمبياد طوكيو2020 إلى 2021 بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو يوشيرو موري في حديث لوكالة كيودو اليابانية للأنباء أهمية حضور الجماهير لمنافسات الألعاب الأولمبية مشيرا إلى أنه يعارض فكرة إقامة الألعاب الأولمبية دون جماهير.

وكان من المقرر أن ينطلق أولمبياد طوكيو 2020 يوم الجمعة القادم الـ 24 من تموز لكن بسبب جائحة كورونا تم تأجيله إلى 2021.

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