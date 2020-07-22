ظريف يدعو السعودية إلى الحوار مع جيرانها

جدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف التأكيد على أن بلاده مستعدة لإقامة علاقات جيدة مع النظام السعودي لكن الأخير لا يريد مثل هذه العلاقات مع طهران.

وقال ظريف في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” إن إيران مستعدة للتعاون مع السعودية إلا أن المسؤولين السعوديين يرمون أكثر إلى إشعال الحرب برفقة أمريكا .

وأضاف ظريف: من الأفضل للسعودية أن تستيقظ وتدخل في حوار مع من هم إلى جوارها دوما في المنطقة بدلاً من أن تصب جهودها نحو التعاون مع إسرائيل وأمريكا، مشيرا إلى أن أمريكا أثبتت أنها غير مستعدة لدخول حرب لخدمة المصالح السعودية.

وكانت الخارجية الإيرانية أكدت الأسبوع الماضي أن نهج طهران تجاه القضايا العالمية يجسد جديتها في إقرار السلام والاستقرار في العالم وإنها انتهجت أسلوب الحوار في ظل الاحترام المتبادل لمواجهة التحديات وأنها ألزمت نفسها بالتعاطي الدبلوماسي وستبقى شريكاً موثوقاً لدول الجوار والدول الأخرى.

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