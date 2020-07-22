حزب البعث العربي التقدمي في الأردن يجدد إدانته للاعتداءات الإسرائيلية على سورية

جدد حزب البعث العربي التقدمي في الأردن اليوم إدانته للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سورية ووقوفه إلى جانبها بمواجهة قوى الإرهاب.

وأكد وفد الحزب خلال زيارته للسفارة السورية في عمان أن هذه الاعتداءات تأتي تعبيراً عن الحقد الصهيوني الدفين الناجم عن صمود سورية ونجاح انتخاباتها البرلمانية ودحرها للمجموعات الإرهابية.

من جهته أكد الدكتور شفيق ديوب القائم بأعمال السفارة أن الإرهاب الاقتصادي والعدوان الاسرائيلي لن يثنيا سورية عن الصمود والاستمرار في خطها المقاوم حتى تحرير كل ذرة تراب من أراضيها.

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