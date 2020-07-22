الخارجية الصينية: سفارتنا في واشنطن تلقت تهديدات

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ أن السفارة الصينية في واشنطن تلقت تهديدات بتفجير وقتل موظفين فيها محملة السلطات الأمريكية مسؤولية ذلك.

وكتبت هوا على تويتر اليوم: نتيجة التشهير والكراهية التي تحرض عليها الحكومة الأمريكية تلقت السفارة الصينية تهديدات بتفجير وقتل، منتقدةً بشدة القرار الأمريكي إغلاق القنصلية الصينية في هيوستن، واصفة إياه بـ تصعيد غير مسبوق للاضطهاد ضد الدبلوماسيين الصينيين.

ودعت هوا الولايات المتحدة للتراجع عن قرارها وهددت باتخاذ إجراءات رداً على ذلك.

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