بعد السوق الشعبي في العباسيين.. جرمانا تحتضن معرضاً للألبسة الداخلية بتوقيع السورية للتجارة وغرف الصناعة

مركزان الخليل

إجراء جديد لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والسورية للتجارة والفعاليات الاقتصادية والتجارية الخاصة يهدف إلى إيصال المواد والسلع الضرورية من المنتج إلى المستهلك مباشرة بقصد تخفيف الأعباء المادية عن المستهلك وعرض المواد والسلع بأسعار منخفضة عن الأسواق وذلك من خلال افتتاح مهرجانات التسوق والمعارض المتخصصة، بالأمس كان افتتاح السوق الشعبي في منطقة العباسيين بدمشق واليوم افتتح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي مساءً معرض الألبسة والمواد الغذائية الذي تقيمه غرفة صناعة دمشق وريفها وفرع المؤسسة السورية للتجارة بريف دمشق بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وذلك في مجمع جرمانا .

حيث أكد البرازي خلال جولته في أرجاء المعرض أن الهدف من إقامة مثل هذه المهرجانات و المعارض التسويقية تأمين احتياجات و مستلزمات المواطنين من الألبسة و المنتجات والصناعات الوطنية على اختلاف أنواعها بأسعار مخفضة عن سعرها في الأسواق والمحلات الخاصة بنسبة تتراوح من ١٠ الى ٢٠% للمواد الغذائية والاستهلاكية و من ١٠ الى ٤٠% للألبسة.. عن مثيلاتها في الأسواق والمحلات التجارية الخاصة .

وبيّن أنه سيتم قبل فترة عيد الأضحى المبارك والعام الدراسي الجديد إقامة سلسلة من مهرجانات التسوق والمعارض و الأسواق الشعبية في المحافظات لتوفير احتياجات المواطنين من المواد والسلع الأساسية و الضرورية ومستلزمات العيد والمدارس بأسعار تنافسية وتناسب القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود..

و خلال حديثه أشار البرازي إلى أنه يساهم في هذه المهرجانات والمعارض التجار و الصناعيون وجميع أصحاب الفعاليات التجارية بهدف التعريف بمنتجاتهم وصناعاتهم الوطنية أو المستوردة وبيعها إلى المستهلك مباشرة لكسر حلقات الوساطة التجارية وبيعها بهامش الربح المحدد .

مطالباً القائمين على الصالة بتطوير أشكال و أساليب العرض و أن يكون هناك أسلوب متميز ومتفرد للأقسام أو للمنتجات التي تقدم عروضاً لمنتجاتها تستطيع جذب زوار المعرض..

يذكر أن أقسام المعرض تضم الألبسة و الكهربائيات و المواد الغذائية بكافة أنواعها و العصرونية والمنظفات و البياضات .

وتأتي هذه المعارض ومهرجانات التسوق تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه خلال لقاءات وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي مع أعضاء غرف التجارة والصناعة بالمحافظات كشكل من أشكال التدخل الإيجابي والتشاركية بين القطاعين العام والخاص لاستمرار توفير احتياجات المواطنين الأساسية والحدّ من تداعيات الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب وقانون “سيزر” الظالم بحق أبناء شعبنا وبلدنا…

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