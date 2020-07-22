كاليفورنيا تتجاوز نيويورك بعدد الإصابات بكورونا

أعلنت صحيفة لوس انجلوس تايمز أن ولاية كاليفورنيا الأمريكية تخطت نيويورك واحتلت صدارة قائمة الإصابات المسجلة بمرض كوفيد 19 في الولايات المتحدة.

وذكرت الصحيفة أنه مع حلول يوم أمس تجاوز عدد حالات الإصابة المكتشفة في الولاية 409 آلاف حالة.

أما في نيويورك ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة فقد تم تسجيل 407326 حالة إصابة بالفيروس.

في المقابل ذكرت الصحيفة أنه تم اكتشاف 408181 حالة من الإصابات بكوفيد 19 في نيويورك.

وحتى الآن بلغ عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة 3.9 ملايين حالة وأكثر من 142 ألف حالة وفاة.

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