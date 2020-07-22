منظمة ألمانية تدعو لوقف توريد الأسلحة الألمانية إلى الشرطة الأميركية

دعت منظمة “غرين بيس” المعنية بالسلام والبيئة اليوم إلى وقف توريد الأسلحة الألمانية إلى الشرطة الأميركية.

ونقل موقع دويتشه فيله عن خبير شؤون التسليح في المنظمة ألكسندر لوتس قوله خلال مشاركته باحتجاجات نفذتها المنظمة أمام وزارة الاقتصاد الألمانية اليوم: إن العنصرية القاتلة لدى قوات الشرطة الأمريكية سر معروف للجميع ومع ذلك فإن الحكومة الألمانية توافق على بيع أسلحة ألمانية هناك ويتعين عليها التوقف عن ذلك.

وأضاف لوتس: طالما أنه لا توجد إصلاحات حقيقية في الشرطة الأمريكية وأن العنصرية تسقط ضحايا جدد لا ينبغي لألمانيا تصدير أسلحة بعد الآن إلى الولايات المتحدة ويتعين عليها حظر إصدار تراخيص لها لإنتاج أسلحة صغيرة وخفيفة.

وتشهد الولايات المتحدة احتجاجات على عنصرية الشرطة الأمريكية وجرائمها إثر جريمة قتل الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد بعد أن جثم شرطي من مدينة مينيابوليس على رقبته في الـ 25 من أيار الماضي.

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