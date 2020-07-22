الجهات المختصة في حمص تضبط أسلحة وذخائر معدة للتهريب إلى المجموعات الإرهابية بريف إدلب
ضبطت الجهات المختصة في حمص كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة كانت معدة للتهريب إلى المجموعات الإرهابية المنتشرة في ريف إدلب الشمالي.
وذكر مراسل سانا في حمص أن الجهات المختصة ومن خلال المتابعة الدائمة والدقيقة لنشاط شبكات تهريب السلاح والذخيرة ضبطت كمية كبيرة من الذخيرة والاسلحة اثناء محاولة تهريبها للمجموعات الارهابية بريف ادلب الشمالي.
ولفت المراسل إلى أن المضبوطات شملت كميات كبيرة من الذخيرة المتوسطة والخفيفة وبنادق الية ومذخرات وقذائف “ار بي جي” ورشاشات متوسطة وحشوات دافعة.
وضبطت الجهات المختصة في حمص في الخامس من الشهر الجاري كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتوسطة والخفيفة وقنابل يدوية ومذخرات وبنادق الية وصواريخ مضادة للدروع ورشاشات متوسطة ورشاشات “بي كي سي” إضافة إلى قذائف “ار بي جي” وحشوات دافعة كانت معدة للتهريب إلى المجموعات الإرهابية المنتشرة في ريف إدلب الشمالي.
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي