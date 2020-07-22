وزارة الأوقاف: تعليق صلاة عيد الأضحى في محافظتي دمشق وريفها بسبب توسع انتشار كورونا

أعلنت وزارة الأوقاف تعليق صلاة عيد الأضحى المبارك في محافظتي دمشق وريف دمشق، وذلك نظراً لتوسع انتشار وباء كورونا في المحافظتين وارتباط الصلاة ببعض العادات الاجتماعية المؤدية للتزاحم، إضافة لاتخاذ إجراءات عدة أخرى لمنع انتشار الفيروس.

وقررت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه تعليق كل الدروس والمجالس وحلقات التدريس الديني وأنشطة معاهد الأسد في مساجد دمشق وريفها وإغلاق كل صالات التعزية والأفراح التابعة للوزارة في المحافظتين حتى إشعار آخر.

وتضمن القرار استمرار إقامة صلاة الجمعة وصلوات الجماعة في دمشق وريف دمشق والمحافظات كافة على أن تكون منضبطة بالقواعد الصحية والإجراءات الاحترازية المعمول بها حالياً.

يشار إلى أن فيروس كورونا في حالة انتشار متزايد في سورية خلال الشهر الجاري، الأمر الذي يتطلب مزيداً من الحرص والالتزام بالإجراءات الاحترازية من تباعد مكاني وتعقيم منعاً لزيادة انتشار الفيروس.

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