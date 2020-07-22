أنظمة هيدروليكية جديدة في خدمة التدريب المهني و الصناعي بالتعاون مع منظمة اليونيدو

سامي عيسى

افتتح وزير الصناعة- المهندس محمد معن زين العابدين جذبة اليوم مخابر الأنظمة الهيدروليكية الهواء المضغوط والكهرو هواء (نيوماتيك) المتحكمات المنطقية المبرمجة (PLC) ،وذلك في مديرية التدريب المهني والتأهيل , مجمع مراكز التدريب المهني في دمشق والتي تم إنشاؤها بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ( اليونيدو) .

كما تم افتتاح مخبر للغة الإنكليزية في مركز تطوير الإدارة والإنتاجية في إطار المشروع المشترك مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو ،حيث إن مخابر الكهرباء الصناعية المذكورة والموردة من شركة (فيستو) الألمانية مجهزة بأحدث تقنيات التدريب المهني العملي لتمكن المتدربين من تشغيل وصيانة المكننة الصناعية الحديثة وكذلك مخبر تعليم اللغة الإنكليزية مجهز ببرنامج تفاعلي من شركة (روبوتال) الكندية ضمن بيئة مثالية للتعلم والتطوير ومؤهل بشكل عصري مدروس وفق أحدث المعايير العالمية لتوفير بيئة حديثة تضاهي وتماثل المخابر الموجودة في الدول المتقدمة مع مراعاة الحداثة في اختيار العناصر الوظيفية، حيث أكد جذبة على ضرورة تفعيل المنهج الصناعي التعليمي المتطور والاستفادة منه على أرض الواقع واستخدامها في المنشآت الصناعية سواء في القطاع العام والخاص وتطبيقه في كل مجالات الصناعة الغذائية والنسيجية الكيميائية والهندسية وأن يكون منهجاً يتسم بالحداثة والتطور ويخلق روح الابداع في الصناعة.

وبدورها مدير عام مركز تطوير الإدارة والإنتاجية في وزارة الصناعة – نبال بكفلوني أكدت أن مخبر اللغة الإنكليزية الذي افتتحه وزير الصناعة اليوم بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية مجهز بأحدث تقنيات تعليم اللغات باستخدام برنامج ومنصة تفاعلية ، يهدف البرنامج إلى تحسين القدرات اللغوية للمتدربين ابتداءً من المستويات الأساسية وانتهاءً بالمستويات الاحترافية المتقدمة والمخبر مجهز بأحدث أجهزة الحواسيب المرتبطة فيما بينها بشبكة معلوماتية سريعة مع منصة تفاعلية تسمح للمدرّس استخدام الوسائط المتعددة من صور وفيديوهات ومقاطع مسجلة لتدريس اللغة وفق منهاج متكامل مرن من شركة (كولينز )البريطانية الرائدة في برامج التدريب اللغوية .

وضمن الإطار ذاته أشار مدير الإنتاج في وزارة الصناعة حسام الشيخةإلى أن المخبر مجهز بمجموعة من الوسائل التعليمية المساعدة من أجهزة العرض الرقمية ولوح كتابة ووحدة تخزين شبكية جيدة السعة، والمنهاج متكامل مرن قابل للتطوير والتوسيع من حيث اللغات والاختصاصات التي يمكن تدريسها ضمن المخبر لتأهيل المتدربين الوافدين من المؤسسات والشركات الصناعية العامة والخاصة وتمكينهم لغوياً لتمكينهم من توظيفها في مجالات اختصاصهم.

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