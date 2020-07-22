غوارديولا يريد ثباتاً أكبر في مستوى مانشستر سيتي

أكد مدرب مانشستر سيتي، أن الإنجازات الفردية للاعبيه يجب النظر إليها بشكل يرتبط بنجاح الفريق وثبات مستواه، بعدما سجل رحيم سترلينغ هدفين قاد بهما “السيتي” للفوز على واتفورد 4-0 أمس.

ورفع سترلينغ، رصيده إلى 19 هدفاً في الدوري الإنكليزي هذا الموسم، لكن مدرب “السيتي”، الإسباني بيب غوارديولا، أراد تذكير لاعبيه بالتأخر بفارق 15 نقطة عن ليفربول بطل “البريمير ليغ” هذا الموسم، والذي تتبقى له مباراة إضافية في المسابقة.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي أعقب المباراة التي جمعت فريقه بواتفورد في المرحلة الـ37 قبل الأخيرة من الدوري الإنكليزي: من المهم لرحيم تسجيل الأهداف لكن لا يجب أن ننسى أننا أنهينا المسابقة بفارق كبير عن البطل. هذا الأمر غير مناسب لنا، مضيفاً: بكل تأكيد ظهرنا بشكل أفضل كثيرا من 18 فريقا. الفارق بين الثاني والأول كبير، والفارق بين الثاني والثالث كبير أيضاً لكن هذا ليس كافياً، والإنجازات الفردية يجب أن ترتبط دائماً بإنجازات الفريق وهو ما لم يحدث.

وأوضح المدرب الإسباني: نحتاج إلى معرفة أننا نبتعد كثيراً عن ليفربول.. هذه أول مرة نفوز فيها في أربع مباريات متتالية في الدوري هذا الموسم، منذ موسمين حققنا 18 فوزاً متتالياً وفي الموسم الماضي حققنا 14.

واختتم غوارديولا تصريحاته قائلاً: هذا يوضح مدى الافتقار للثبات في المستوى هذا الموسم. هذا حدث بسبب وقوع بعض الأخطاء وأنا أحتاج إلى اكتشاف ذلك قبل الموسم المقبل.

وسيختتم “السيتي” مشواره في الدوري على أرضه أمام نوريتش سيتي يوم الأحد المقبل.

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