الموجات الصوتية لعلاج ارتفاع ضغط الدم

كشفت دراسة صينية جديدة أن استخدام الموجات الصوتية لتفتيت الدهون حول الكلى قد يكون الطريقة الجديدة لعلاج ارتفاع ضغط الدم وخفض الكوليسترول وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

وأجرى العلماء في جامعة نانجينغ الطبية الصينية بحثاً على 84 مريضاً يعانون من ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول ورواسب كبيرة من الدهون حول الكلى وأثبتت الأبحاث أن هذه الدهون الزائدة حول الكلى تلعب دوراً رئيساً في خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وفي التأثير على كيفية عمل الهرمونات.

وأوضح العلماء أنه سيتم اعتماد استخدام جهاز محمول باليد لإطلاق حزمة من الموجات فوق الصوتية عالية التركيز وتتميز بكثافة عالية على الأنسجة الدهنية حول الكلى بحيث يستمر الإجراء لمرة واحدة بضع دقائق كما سيتم التحقق من مستويات الكوليسترول وقراءات ضغط الدم قبل العلاج وبعد ثلاثة أشهر منه.

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