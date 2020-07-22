المباشرة بمشروع الصرف الصحي في قرى بلدة العكاري بريف حمص

باشر مجلس بلدة العكاري في ريف حمص الغربي بمشروع توسيع شبكة الصرف الصحي لست قرى تقع في مجال عمل مجلس البلدة.

وذكر الدكتور لؤي نصار رئيس مجلس البلدة في تصريح أن تكلفة المشروع تصل إلى ثلاثة وعشرين مليون ليرة سورية ويهدف إلى توسيع شبكة الصرف الصحي في قرى الجعفريات وبرج المكسور والعكاري والمشرفة المستورة وعين السودة وبيت قرين، مبيناً أنه سيتم مد خطوط جديدة بطول إجمالي نحو 1550 متراً ضمن المخططات التنظيمية لتلك القرى ومدة تنفيذ المشروع نحو ستين يوماً.

وأشار نصار إلى أنه تمت حالياً المباشرة بالمرحلة الأولى من المشروع وتشمل قريتي برج المكسور والمشرفة المستورة فيما سيتم المباشرة بباقي المراحل قريباً.

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