مجلس مدينة حماة يعلن عن حاجته للتعاقد مع 30 عامل نظافة

أعلن مجلس مدينة حماة عن حاجته للتعاقد مع 30 شخصاً بوظيفة عمال نظافة.

وذكر رئيس مجلس المدينة المهندس عدنان الطيار أنه سيتم تعيين عمال النظافة ضمن مشروع إدارة النفايات الصلبة الذي يتم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أحياء الصابونية والعليليات والعادية وأرض الخضرا.

ولفت الطيار إلى أنه يمكن للراغبين بالتعاقد التسجيل لدى مديرية النظافة مصطحبين صورة عن الهوية الشخصية ولمزيد من المعلومات يمكن الاتصال بالمديرية على الرقم 2762505-033.

وكان مجلس مدينة حماة قد تعاقد مؤخراً مع 55 عامل نظافة للعمل في كل أنحاء المدينة.

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