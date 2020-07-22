أكثر من 8 مليارات ليرة مبيعات (عمران) في حمص وحماة

بلغت قيمة مبيعات المؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء “عمران” في محافظتي حمص وحماة خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من 8 مليارات ليرة ناتجة عن تسويق 177993 طناً من مادة الاسمنت.

وأوضح سامي بنكه العدس مدير فرع حماة في تصريح أن هناك إقبالا كبيرا على شراء مادة الإسمنت من كل الشرائح بالمحافظة من جراء ثبات سعرها وارتفاع الأسعار لدى القطاع الخاص، لافتاً إلى أن الكميات التي تصل إلى الفرع تتراوح يومياً بين 3300 و3500 طن من مادة الإسمنت بينما بلغت المبيعات خمسة مليارات و840 مليون ليرة ناتجة عن تسويق 129220 طن إسمنت.

وأشار العدس إلى أن توزيع الإسمنت يتم حالياً لأصحاب رخص البناء والحرفيين وطلبات الأضرار المرسلة أصولاً من مجالس المدن والبلدات والقطاع العام ووفق فواتير نظامية ولاسيما بعد أن تم توقيف بيع الإسمنت على البطاقة الشخصية لضبط عملية البيع كما يتم شحن كميات من الإسمنت إلى عدد من المحافظات كدير الزور والرقة وحلب وحمص طرطوس واللاذقية ودرعا، لافتاً إلى أن فرع المؤسسة يستجر مواد البناء ومتمماتها لتأمين حاجة الجهات العامة.

من جهته، أوضح المهندس يعرب ميلاد مدير فرع حمص في تصريح مماثل أن كمية مادة الإسمنت الأسود متوافرة في جميع مراكز الفرع العاملة وعبر سيارات المؤسسة الجوالة في مناطق الريف الشمالي الغربي وبإمكان المواطنين الحصول ‏عليها بأيسر الطرق ودون أي صعوبات علما أنه يتم استجرار الإسمنت ‏من معامل إسمنت طرطوس وحماة والرستن، لافتاً إلى أن إجمالي كميات الإسمنت المباعة للفترة ذاتها بلغ 48773 طناً بقيمة مليارين و200 مليون ليرة.

ويبلغ عدد المراكز التابعة لفرع حمص 18 مركزاً موزعاً في الريف والمدينة ‏لا ‏تزال ‌‌‏مراكز الرستن ‏وكفرلاها ‏والقريتين ‏والسخنة وتلبيسة وتدمر ‏خارج الخدمة بينما لدى فرع حماة 16 مركز بيع موزعة في مختلف مناطق المحافظة جميعها بالخدمة باستثناء مركزي صوران وكفر زيتا لا يزالان خارج الخدمة من جراء تضررهما من الإرهاب.

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