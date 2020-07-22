“الآغا العثماني” وأهداف تدخله في ليبيا

ترجمة وتحرير: إيمان الذنون

قد يكون في نظر رئيس النظام التركي رجب أردوغان أن تدخله السافر في سورية والعراق، هو لوجود حدود مشتركة طويلة مع هذين البلدين، وهذا طبعاً محض مزاعم، ولكن ماذا عن تدخل النظام التركي في ليبيا التي تبعد آلاف الكيلومترات عن تركيا؟

هذا التساؤل طرحته صحيفة “الغارديان” البريطانية التي أشارت إلى أن أهداف التدخل التركي في ليبيا، بدأت تتكشف على مدار الأشهر الماضية، حيث تم ضبط شحنات أسلحة تركية محملة على متن سفن، كان منها السفينة التي تحمل اسم “أمازون”، والتي خرجت من ميناء سامسون، محملة بآليات عسكرية وأسلحة متنوعة، قبل أن تصل إلى ميناء طرابلس.

وأوضحت الصحيفة أن تركيا الآن حاضنة لميليشيات إرهابية، كجماعة “الإخوان”، حيث تؤوي “قيادات” لعدد من تلك الجماعات التي تدير وتشرف على معارك الميليشيات في ليبيا من تركيا نفسها، وبالتالي يعد أردوغان الداعم الأساسي لهذه الميليشيات من أجل تحقيق مصالح وأغراض سياسية واقتصادية، ما يؤكد أن تمكين “الإخوان” من حكم البلاد والسيطرة على مقدرات الدولة الليبية هو المحرك الحقيقي لمطامع أردوغان في ليبيا، لافتة إلى أطماع أردوغان التوسعية، إذ يهدف من خلال دخول ليبيا إلى السيطرة على شمال إفريقيا، و”فرض نفوذه” على الشرق الأوسط وأفغانستان.

وختمت الصحيفة بأنه مع تصاعد الأزمات التركية الداخلية والخارجية، والصراعات التي يقحم فيها أردوغان بلاده ، يبدأ “الآغا العثماني” بالهبوط نحو الهاوية، من دون أن يدرك أن حلم “الدولة العثمانية” قد يعني “بداية النهاية”.

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