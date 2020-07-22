فلسطين متأصلة في الذاكرة والوجدان رغم محاولات طمس الحقائق

تقرير– زكية الخولي

جريمة جديدة تضاف إلى الكم الهائل من الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني التي تستهدف هويته وتاريخه، ففي استباحة فاضحة لحقوق فلسطين الرقمية, وفي تجاهل واضح للحقائق التاريخية الموثقة للقضية الفلسطينية, قام محركا البحث “أبل” و”غوغل” بحذف “دولة فلسطين” من خرائطهما المعتمدة.

خطوة خطيرة تندرج في مخططات التهويد ومحو هوية الدولة الفلسطينية، تقف وراءها “إسرائيل” والشركات الأمريكية التابعة للحركات الصهيونية فهي الوحيدة المستفيدة من تلك الخطوة التي تهدف إلى إلغاء الهوية الفلسطينية والتاريخ الفلسطيني.

خطوة أثارت ردود فعل غاضبة، إذ قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني اسحق سدر: إن الإجراء الذي اتخذه محرك البحث الأميركي (غوغل)، وشركة “آبل” مؤخرًا بشطب اسم دولة فلسطين عن خرائطهما، دليل على الانحياز الأعمى للاحتلال الإسرائيلي، وهو مخالف للقوانين والشرائع الدولية، وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة، مضيفاً: خطوات قانونية سيتم اتخاذها، كرفع دعاوى قضائية ضدهم لجهات الاختصاص، وإن الوزارة تدرس إمكانيات أخرى للاستعانة والتعامل مع محركات بحث غير “غوغل” مثل الروسي أو الصيني.

محللون سياسيون قالوا: هل وصل الاضطهاد ضد الفلسطينيين إلى حد أن تمحى الهوية الفلسطينية والتاريخ الفلسطيني، وأضافوا: هذا الاعتداء الذي هو جزء من “صفقة القرن” ومخالفة للقانون الدولي، هو اعتداء على شعب حي وانحياز واضح للاحتلال الصهيوني.

وشدد المحللون على أن هذه الخطوة استخفاف مقصود بالهوية، واستباحة لحقوق فلسطين الرقمية, بمعنى تجريد الأجيال من الذاكرة على صفحات المستقبل الرقمية، مؤكدين أن سياسة أمريكا و”إسرائيل” تقوم على “إماتة” فلسطين والإرث الفلسطيني على الصفحات الرقمية وهذه سياسة متعمدة ومتواصلة لاستبدال المناطق الفلسطينية بأخرى يهودية.

إن الإجراء الذي أقدم عليه محركا البحث “أبل” و”غوغل” بحذف “دولة فلسطين” من خرائطهما المعتمدة, هو إجراء وصفه الكثيرون بأنه خطوة جديدة في مخطط التهويد ومحو هوية الدولة الفلسطينية، ولا يمكن فصلها عن “صفقة القرن”، ولكنها لن تغير من الحقيقة شيئاً، ففلسطين باقية في وعي الشعوب والأمم وهي متجذرة ومتأصلة في وجدان وذاكرة كل عربي أصيل، فالقضية الفلسطينية كانت وما زالت قضية العرب المركزية.

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