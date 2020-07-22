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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الأربعاء 1 ذو الحجة 1441 الموافق لـ 22 تموز 2020
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شريط الأخبار
لافروف: لا حل لأزمات الشرق الأوسط إلا بالطرق السياسية
"الآغا العثماني" وأهداف تدخله في ليبيا
فلسطين متأصلة في الذاكرة والوجدان رغم محاولات طمس الحقائق
النظام القطري والمهمة القذرة في "سد النهضة " لضرب مصر
وزارة الصحة: وفاة حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 32
وزارة الصحة: شفاء 5 حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 165
هل يفكر ترامب بالحرب على الصين للخروج من مأزقه مع بكين؟
وزارة الصحة: تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع حصيلة الإصابات المسجلة في سورية إلى 561
وزارة الثقافة الفلسطينية تطالب بحماية مؤسساتها
غروشكو: واشنطن تحاول دفع الناتو نحو التنافس مع الصين
قاليباف: الوجود الأجنبي سبب الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة
الشرطة الأميركية تعتدي على صحفيين روس أثناء تغطيتهم الاحتجاجات
العثور على أكثر من 400 جثة في بوليفيا يعتقد أنها توفيت بسبب كورونا
ترامب وحزم المساعدات.. استثمار جديد لاستمالة الأميركيين
مذكرات نظام أردوغان تلاحق 25 عسكرياً