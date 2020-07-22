لافروف: لا حل لأزمات الشرق الأوسط إلا بالطرق السياسية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه لا يمكن حل الأزمات في منطقة الشرق الأوسط بما فيها الأزمتان في سورية وليبيا إلا عبر الحوار والطرق الدبلوماسية السياسية.

وأشار لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم في موسكو اليوم إلى أن روسيا ملتزمة بتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين بشأن ليبيا وهي على تواصل مع جميع الأطراف الليبية من أجل مساعدتها في التوصل إلى تسوية للأزمة، لافتاً إلى أن موسكو تولي أهمية كبيرة لدور دول جوار ليبيا في تحقيق هذه التسوية وضرورة انخراط تلك الدول في أي محادثات بشأن هذا البلد.

وشدد لافروف على أن وقف إطلاق النار في ليبيا ليس نقطة نهاية بل يجب أن تتبعه على الفور عملية سياسية تهدف إلى استعادة ليبيا سيادتها ووحدة أراضيها وإعادة بناء مؤسسات الدولة التي دمرها عدوان حلف الناتو في عام 2011.

من جهته، أكد بوقادوم موقف الجزائر بأنه لا حل عسكرياً للأزمة في ليبيا وأنه لا بد من محادثات تشارك فيها كل الأطراف من أجل إيجاد تسوية سياسية تقوم على احترام سيادة ليبيا ووحدة أراضيها وإرادة شعبها على أساس مخرجات مؤتمر برلين وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، مشيراً إلى أنه اتفق مع لافروف على وجوب وقف إطلاق النار في ليبيا وتخفيف حدة التوتر للانتقال إلى التسوية السياسية.

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