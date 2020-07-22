فلسطين المحتلة: 356 إصابة جديدة بكورونا

قالت وزارة الصحة الفلسطينية: تم تسجيل 356 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينما لم تُسجل أي وفاة نتيجة الفيروس خلال الساعة الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت الوزارة في بيان وفقاً لـ”رويترز” أن معظم الإصابات الجديدة كانت في القدس التي سجلت 186 إصابة وفي محافظة الخليل بواقع 154 إصابة، في حين توزعت باقي الحالات بين محافظات بيت لحم وطولكرم ونابلس إضافة إلى إصابة واحدة في قطاع غزة.

وذكر البيان أن عدد الحالات النشطة منذ انتشار الفيروس في آذار الماضي ارتفع إلى 9088 حالة، في حين بلغت الوفيات 67 حالة.

وقالت الوزارة في بيانها 16 حالة في غرف العناية المكثفة، بينها 4 موصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي.

طباعة