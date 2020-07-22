سورية تفوز على تنزانيا في البطولة العالمية للمناظرات المدرسية بالمكسيك

فاز الفريق السوري على نظيره التنزاني ضمن منافسات الدور الأول من البطولة العالمية للمناظرات المدرسية التي تنظمها المكسيك عن بعد لطلاب المرحلة الثانوية والتي تستمر لغاية الرابع والعشرين من الشهر الجاري بمشاركة أكثر من 65 دولة.

وذكرت نبوغ ياسين مديرة الأولمبياد العلمي السوري في تصريح لسانا أن هذا الفوز هو الثاني للفريق السوري بعد فوزه على فريق أرمينيا ضمن منافسات الدور الأول من المناظرات التي تجري باللغة الإنكليزية وتتواصل لليوم الرابع على التوالي مبينة أن الدور الأول من البطولة يتضمن ست مباريات مدة كل واحدة منها ساعة واحدة وعلى الفريق الفوز بأربع مباريات على الأقل لضمان التأهل إلى الدور الثاني والوصول إلى المناظرة النهائية.

وأشارت ياسين إلى أن الفريق السوري لا يعرف هوية الفريق الذي سيواجهه إلا قبل ساعة من موعد المباراة ويتم تحديدها عن طريق القرعة وكذلك الأمر بالنسبة للجملة الجدلية التي تدور حولها المباراة ويتم إعلانها للفريقين المتباريين قبل ساعة من المباراة.

ويضم الفريق السوري الطلاب إبراهيم القصير وكارلا عرموش ونايا كيالي وياسمين حاتم وألمى ميداني إضافة إلى المدرب والحكم يحيى سمون.

وتقوم المناظرات على مبدأ التنافس بين فريقين حيث انه في كل مناظرة يؤيد أحدهما الموضوع المطروح للنقاش وينفي الآخر الموضوع ذاته بغض النظر عن الرأي الشخصي للمتسابقين.

وتتكون كل مناظرة من ثلاثة خطابات حول جملة جدلية تركز على قضية معينة ويقدم كل متحدث خطاباً لمدة أربع دقائق ثم يقدم كل من الفريقين خطاب رد لمدة ثلاث دقائق وتكون الكلمة الأخيرة لفريق التأييد.

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