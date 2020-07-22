إخماد حريقين بريف حمص الغربي

أخمد عناصر فوج إطفاء حمص اليوم حريقين نشبا ببساتين زراعية وأشجار حراجية بريف المحافظة.

وذكر قائد الفوج العقيد عثمان جودا أن عناصر الإطفاء بحمص بالتعاون مع عناصر الدفاع المدني أخمدوا حريقاً طال بساتين مزروعة بأشجار الزيتون والتفاح بين بلدة شين وقرية روضة الوعر بريف حمص الغربي، لافتاً إلى أن المساحة المحروقة تقدر بنحو 30 دونماً.

وأضاف جودا: إن عناصر الإطفاء تعاملوا أيضاً مع حريق آخر نشب بأشجار حراجية قرب منطقة الحصوية على طريق حمص حماة وتمكنوا من السيطرة عليه وإخماده قبل وصوله إلى منازل المواطنين.

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