توريد كميات من الرز وطرحها عبر البطاقة الإلكترونية الأسبوع القادم

كشف أحمد نجم مدير عام المؤسسة السورية للتجارة عن توقيع عقود جديدة لتوريد المواد الأساسية ودعم مخزونها ما يكفي حاجة السوق منها لأشهر عديدة، لافتاً إلى استمرار توزيع السكر عبر البطاقة الالكترونية في كل الصالات والكميات مستقرة وكافية في المستودعات بينما تم التعاقد على توريد كميات كبيرة من الرز وصل جزء منها إلى المرفأ ستدعم المخزون وستوزع على الصالات خلال الاسبوع القادم.

وأوضح نجم أن العمل جار على توفير مادة الزيت عبر طرح مناقصة وتم الإعلان عنها عن طريق مؤسسة التجارة الخارجية وسيتم طرح المادة في الصالات وبيعها للمواطنين عبر البطاقة الإلكترونية عند تنفيذ المناقصة، لافتاً إلى استمرار عملية بيع الشاي والرز الحر في كل المراكز والصالات بأسعار مخفضة من نسبة الـ 15 بالمئة المخصصة للمؤسسة من الكميات التي يستوردها القطاع الخاص.

ووافق مجلس الوزراء على منح المؤسسة “السورية للتجارة” سلفتين ماليتين لتوريد مادتي الشاي والرز لتوزيعهما عبر البطاقة الإلكترونية.

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